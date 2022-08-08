Тен Хаг — первый с 2014 года тренер «Манчестер Юнайтед», проигравший дебютный матч в АПЛ
Поделиться
Эрик тен Хаг стал первым главным тренер «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, который проиграл свой дебютный матч в АПЛ, сообщается в «твиттере» OptaJoe.
В 2014 году свой дебютный матч на посту главного тренер «Манчестер Юнайтед» проиграл Луи ван Гал. Тогда команда на старте нового сезона чемпионата Англии проиграла «Суонси». По итогам сезона-2014/15 Манчестер Юнайтед» занял четвертое место.
Напомним, в первом матче нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в «Манчестере» на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном». Матч состоится 13 августа в Брентфорде, начало – 19:30 мск.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтону» в матче 1-го тура АПЛ
Комментарии
- 8 августа 2022
-
06:15
-
05:42
-
05:39
-
05:36
-
05:17
-
04:58
-
04:53
-
04:21
-
04:08
-
04:06
-
03:48
-
03:38
-
03:23
-
03:18
-
03:06
-
02:48
-
02:46
-
02:19
-
02:15
-
01:59
-
01:49
-
01:29
-
01:13
-
01:10
-
01:01
-
00:55
-
00:45
-
00:36
-
00:20
-
00:19
-
00:18
-
00:10
-
00:05
-
00:01
-
00:00
Партнерский контент