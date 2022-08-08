Тен Хаг — первый с 2014 года тренер «Манчестер Юнайтед», проигравший дебютный матч в АПЛ

Эрик тен Хаг стал первым главным тренер «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, который проиграл свой дебютный матч в АПЛ, сообщается в «твиттере» OptaJoe.

В 2014 году свой дебютный матч на посту главного тренер «Манчестер Юнайтед» проиграл Луи ван Гал. Тогда команда на старте нового сезона чемпионата Англии проиграла «Суонси». По итогам сезона-2014/15 Манчестер Юнайтед» занял четвертое место.

Напомним, в первом матче нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась в «Манчестере» на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтоном». Матч состоится 13 августа в Брентфорде, начало – 19:30 мск.