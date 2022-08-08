Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».
«Это неправда. Он важный игрок для нас. Больше добавить нечего», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в эфире Sky Sport.
26-летний Зане был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. Вместе с командой немецкий футболист выиграл семь трофеев, включая два чемпионства в Англии.
В Германии Зане выступал за «Шальке-04», воспитанником которого он является. С «Баварией» Лерой уже выиграл шесть трофеев, включая Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что у польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского был конфликт с Зане.
Зане раздражало эгоистичное поведение польского форварда, и они не могли найти гармонию на поле. Зане считал, что Левандовски редко играл на него во время матчей и на тренировках.
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