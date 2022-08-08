Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лерой Зане не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Лерой Зане не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Немецкий вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Зане не перейдёт в «Манчестер Юнайтед».

«Это неправда. Он важный игрок для нас. Больше добавить нечего», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич в эфире Sky Sport.

26-летний Зане был игроком «Манчестер Сити» с 2016 по 2020 год. Вместе с командой немецкий футболист выиграл семь трофеев, включая два чемпионства в Англии.

В Германии Зане выступал за «Шальке-04», воспитанником которого он является. С «Баварией» Лерой уже выиграл шесть трофеев, включая Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что у польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского был конфликт с Зане.

Зане раздражало эгоистичное поведение польского форварда, и они не могли найти гармонию на поле. Зане считал, что Левандовски редко играл на него во время матчей и на тренировках.

Новость по теме
«МЮ» заинтересован в подписании экс-форварда «Манчестер Сити» Зане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022