Смольников ответил на вопрос, когда ждать первой победы «Торпедо» в сезоне

Защитник московского «Торпедо» Игорь Смольников считает, что команда может одержать первую победу в сезоне в следующем туре, когда поедет в гости к «Оренбургу».

«У «Торпедо» есть понимание, как выбираться с низа турнирной таблицы и из ситуации в целом. От игры к игре мы действуем лучше и лучше. И с Самарой в целом неплохая игра получилась, и с «Химками» 60 минут действовали неплохо. Будем стараться усердно работать, продолжать в том же духе. Надеюсь, в следующей игре будет ещё лучше. Когда ждать победы? Постараемся со следующего тура начать», — сказал Смольников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В нынешнем сезоне вернувшееся в высшую лигу «Торпедо» набрало одно очко в четырёх матчах и занимает в турнирной таблице РПЛ 15-е место.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик: