Лапорта: у меня моральный долг перед Месси, но я больше не буду о нём говорить
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси. Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец может вернуться в родную команду в 2023-м и с ним уже ведут переговоры.
«Я больше не буду говорить о Месси, потому что он футболист «ПСЖ». Просто скажу, что у меня моральный долг перед ним, но разговоры могут идти вразрез с нашими стремлениями. Отношения с его семьёй? Хорошие», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Месси находился в структуре «Барселоны» с 13-летнего возраста. Летом 2021-го «Барселона» не смогла продлить с нападающим контракт из-за финансовых проблем и правил Ла Лиги. Нападающий свободным агентом подписал контракт на два года с «ПСЖ».
Как Месси тратит деньги на помощь людям? Видеоролик:
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