Кечинов — о травме Мозеса: без него яркая и зрелищная игра «Спартака» немного осиротеет

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса. Напомним, нигерийцу предстоит операция на ахилловом сухожилии. Из-за повреждения игрок пропустит не менее полугода.
«Безусловно, это серьёзная потеря. Мозес — один из лидеров команды и играет очень ярко. Без него яркая и зрелищная игра «Спартака» немного осиротеет. Однако есть Зиньковский и Игнатов, которые тоже очень креативные и талантливые. Надеюсь, они заменят так, что это будет безболезненно для атаки. Это шанс для них.
Зиньковский выходит на замены, и мы видим, что это хороший и качественный футболист. Но на данный момент он не попадает в стартовый состав, потому что у тренера есть свои взгляды на рисунок, схему. Всё в их ногах и головах. Надеюсь, с потерей Мозеса «Спартак» не утеряет забивной порыв», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 августа 2022
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