«Спартак» разорвал ещё одного соперника. Но лишился своего лучшего футболиста

Как же «Спартак» хорош на старте сезона! После неожиданного назначения Гильермо Абаскаля будущее красно-белых было максимально интригующим, но пока жаловаться не на что. Неделю назад «Спартак» разорвал дома «Оренбург», а в 4-м туре приехал в гости к «Уралу». И сделал то же самое.

Перед матчем Гильермо Абаскалю пришлось менять планы. Мацей Рыбус прилетел с командой в Екатеринбург, но получил повреждение. В итоге на левый фланг обороны переехал Даниил Хлусевич, а справа вышел Даниил Денисов.

Начало матча получилось откровенно нединамичным. В отличие от игры с «Оренбургом» в прошлом туре, здесь «Спартак» строил атаки подолгу и меньше двигался. Показательный момент: первый удар в створ был нанесён на 15-й минуте, когда Наиль Умяров не нашёл адресата для паса и приложился издалека.

«Урал» — «Спартак» Фото: РИА Новости

Спустя несколько минут «Спартак» мог выходить вперёд: оборона «Урала» провалилась и оставила Квинси Промеса одного на пространстве, но нападающий завозился и простил. Со временем «Спартак» прибавил в активности и давлении на ворота соперника. Забавно, что именно на этом этапе игры «Урал» был ближе всего к голу: Алексей Каштанов получил два момента за минуту, но сначала красно-белых спас Александр Селихов, а потом сам форвард не попал в створ.



На 27-й минуте гол всё-таки пришёл. «Спартак» забил, и очень красиво: Денисов швырнул мяч по флангу, Александр Соболев накрутил Ивана Кузьмичёва и покатил на Квинси Промеса, а тот воткнул под штангу.

Гол Промес отпраздновал эффектно, но с последствиями. Он достал свою знаменитую маску, покрасовался и швырнул её за пределы поля. Главный судья Павел Кукуян оценил перформанс на жёлтую карточку.

Картина игры «Спартак» наверняка устраивала, но случилось несчастье — команда лишилась Виктора Мозеса. Нигерийца никто не трогал, но он рухнул на газон и сразу показал, что травма серьёзная. Мозеса унесли на носилках, и вместо него вышел Михаил Игнатов — впервые в этом сезоне.



Сразу после замены стало понятно, что «Спартак» способен мучить соперников и без своего лучшего на данный момент футболиста. Второй гол пришёл уже спустя 11 минут: Соболев оформил второй ассист, а Игнатов показал тренерскому штабу, что готов решать в нужный момент. 0:2.

Во втором тайме перевес в пользу «Спартака» приобрёл неприличные масштабы. Игнатов и Соболев продолжили творить в атаке, но шансы забить были не только у них — забивать мог и Роман Зобнин, и Хлусевич. Красно-белые обостряли с поразительной лёгкостью и создавали моменты один за другим. Промес бил в штангу после выхода один на один, Соболев промахивался по пустым воротам и разочарованно прыгал в сетку вместо мяча.



К середине второго тайма «Спартак» совсем обнаглел и принялся катать мяч внутри штрафной соперника, чтобы довести вероятность гола до ста процентов. «Урал» это разозлило, и моментов у хозяев стало больше. Но на обстановку в атаке «Спартака» это никак не повлияло — подходов по-прежнему было полно.

Итог: уверенная победа «Спартака» с аномальным счётом 2:0 (могло быть гораздо крупнее). Красно-белым теперь остаётся только ждать новостей о травме Мозеса. А «Урал» выдал худший старт за время выступления в РПЛ – с четырьмя поражениями подряд. Шанс реабилитироваться будет в Воронеже через неделю.