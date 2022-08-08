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Игрок ЦСКА Медина: если мне сделает предложение «Барселона» — откажусь

Игрок ЦСКА Медина: если мне сделает предложение «Барселона» — откажусь
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что откажется от ухода из ЦСКА этим летом даже в случае, если ему поступит предложение от каталонской «Барселоны». По словам футболиста, его цель — чемпионство с ЦСКА.

«Мы собираемся стать чемпионами в этом сезоне. Работаем усердно, пытаемся победить. Наша задача — стать чемпионом.

Уйду ли я из ЦСКА этим летом, если мне сделает предложение «Барселона»? Ха-ха. «Барселона»? Откажусь», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

Ранее Медина неоднократно заявлял о своей приверженности ЦСКА и о желании остаться в армейской команде.

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