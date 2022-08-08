Игрок ЦСКА Медина: если мне сделает предложение «Барселона» — откажусь

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что откажется от ухода из ЦСКА этим летом даже в случае, если ему поступит предложение от каталонской «Барселоны». По словам футболиста, его цель — чемпионство с ЦСКА.
«Мы собираемся стать чемпионами в этом сезоне. Работаем усердно, пытаемся победить. Наша задача — стать чемпионом.
Уйду ли я из ЦСКА этим летом, если мне сделает предложение «Барселона»? Ха-ха. «Барселона»? Откажусь», — приводит слова Медины «РБ Спорт».
Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.
Ранее Медина неоднократно заявлял о своей приверженности ЦСКА и о желании остаться в армейской команде.
- 8 августа 2022
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