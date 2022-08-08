Удалённый с поля Одоевский признан болельщиками «Зенита» лучшим игроком матча с «Ахматом»
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19-летний вратарь санкт-петербургского «Зенита» Даниил Одоевский, удалённый с поля на 41-й минуте, признан болельщиками сине-бело-голубых лучшим игроком матча 4-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».
Одоевский совершил фол последней надежды на игроке соперников Лечи Садулаеве, получив прямую красную карточку. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак был вынужден снимать с игры Андрея Мостового, выпустив вместо него вратаря Михаила Кержакова.
Также травму в этой игре получил футболист сине-бело-голубых Клаудиньо. Бразилец предположительно пропустит около четырёх-пяти недель.
Встреча завершилась со счётом 0:0. После четырёх туров «Зенит» с восемью очками занимает в РПЛ шестое место. «Ахмат», набравший пять, идёт девятым.
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