Владислав Карапузов подписал новый контракт с «Динамо»

22-летний полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов подписал с бело-голубыми новый контракт, который будет действовать до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба клуба.
Карапузов является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» в 2019 году. Во второй части сезона-2020/2021 выступал в аренде в «Тамбове», а в сезоне-2021/2022 на тех же условиях — в грозненском «Ахмате».
За «Динамо» Карапузов провёл в общей сложности 13 матчей, результативными действиями не отметился. В сезоне-2022/2023 выходил на замену в концовках матчей с «Ростовом», московским «Торпедо» и самарскими «Крыльями Советов». Прошлый контракт Карапузова истёк бы летом 2023 года.
После четырёх туров РПЛ «Динамо» с восемью очками занимает четвёртую строчку в таблице.
- 8 августа 2022
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