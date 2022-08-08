«Динамо» объявило о продлении контракта с Дмитрием Скопинцевым

Полузащитник Дмитрий Скопинцев заключил новый контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба московского клуба. Контракт рассчитан до 2027 года.

Напомним, Скопинцев выступает в составе московского «Динамо» с 2020 года. Ранее полузащитник защищал цвета таких команд, как «Лиферинг», «Ростов», калининградская «Балтика» и «Краснодар». В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

«Динамо» в четырёх матчах набрало восемь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидерами соревнований являются ЦСКА (10) и «Спартак» (10). Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».