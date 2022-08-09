Александр Кержаков высказался о возможной совместной работе с братом Михаилом

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков высказался о возможной совместной работе с голкипером «Зенита» и его родным братом Михаилом Кержаковым.



«Если он захочет быть тренером вратарей и отучится на эту специальность, то взял бы к себе тренером вратарей. Мне его понимание, взгляды на вратарскую позицию и то, как он обсуждает вратарей, нравится. Было бы интересно с ним поработать, но, опять же, если бы он отучился на эту профессию», – приводит слова Кержакова Metaratings.



Напомним, контракт Александра Кержакова с нижегородским клубом истёк 1 июня. «Нижний Новгород» под руководством легендарного игрока «Зенита» в минувшем сезоне сумел избежать вылета из Российской Премьер-Лиги. Нижегородский клуб в первом сезоне в РПЛ занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Тем не менее контракт с Кержаковым было решено не продлевать, а новым главным тренером «Нижнего Новгорода» был назначен Михаил Галактионов.