«Манчестер Юнайтед» обсуждает контракт Рабьо с его матерью

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабьо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, у английского клуба не будет проблем с трансфером 27-летнего футболиста, потому что туринцы хотят продать французского хавбека. Однако «МЮ» осталось договориться по поводу личного контракта Рабьо с его матерью Вероникой, которая также выполняет роль агента Адриена.

27-летний Рабьо на рассвете своей карьеры провёл полгода в академии «Манчестер Сити». С 2010 по 2019 год Адриен находился в структуре «ПСЖ», в составе которого за 227 матчей забил 24 гола и отдал 14 результативных передач. Три года назад Рабьо перешёл свободным агентом в «Ювентус», подписав контракт до лета 2023-го.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик: