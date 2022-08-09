Победительница Евро-2022 Рэйчел Дэйли стала футболисткой «Астон Виллы»

Победительница чемпионата Европы – 2022 среди женщин Рэйчел Дэйли стала футболисткой «Астон Виллы». Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.
Ранее победительница в составе сборной Англии Дэйли провела семь сезонов в американском клубе «Хьюстон Дэш». В прошлом сезоне женской лиги она провела шесть матчей, в которых забила четыре гола и отдала одну голевую передачу.
Напомним, 31 июля сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1. В решающем матче за титул Рэйчел Дэйди провела на поле 88 минут игрового времени, после чего была её заменила защитница Алекс Гринвуд. Всего на турнире футболистка сыграла в шести играх, в каждом из которых выходила в стартовом составе.
Игроки «КПР» аплодируют автору победного мяча в финале Евро
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