Победительница Евро-2022 Рэйчел Дэйли стала футболисткой «Астон Виллы»

Победительница чемпионата Европы – 2022 среди женщин Рэйчел Дэйли стала футболисткой «Астон Виллы». Об этом клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.



Ранее победительница в составе сборной Англии Дэйли провела семь сезонов в американском клубе «Хьюстон Дэш». В прошлом сезоне женской лиги она провела шесть матчей, в которых забила четыре гола и отдала одну голевую передачу.



Напомним, 31 июля сборная Англии в финале домашнего женского Евро-2022 обыграла соперниц из Германии, одержав победу в дополнительное время со счётом 2:1. В решающем матче за титул Рэйчел Дэйди провела на поле 88 минут игрового времени, после чего была её заменила защитница Алекс Гринвуд. Всего на турнире футболистка сыграла в шести играх, в каждом из которых выходила в стартовом составе.

Игроки «КПР» аплодируют автору победного мяча в финале Евро