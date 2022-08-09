Кучаев: когда были молодые, вообще каждый день тусили с Чаловым

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о взаимоотношениях с нападающим московской команды Фёдором Чаловым.
«В подыгрыше с Чаловым удобно за счёт техники. Может объём дать, опуститься, помочь в обороне, не на одной атаке зациклен. Неэгоистичный: будем убегать два в одного — всегда отдаст пас, не будет тянуть на себя одеяло.
Сейчас реже проводим время вместе, потому что живём далеко друг от друга. Да и стали профессиональнее относиться к восстановлению — много времени проводим дома. А когда были молодые — вообще каждый день тусили», — приводит слова Кучаева Sport24.
Напомним, прошлый сезон Чалов провёл в «Базеле» на правах аренды. Российский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Швейцарии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
- 9 августа 2022
-
21:43
-
21:42
-
21:35
-
21:27
-
21:19
-
21:15
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:35
-
20:15
-
20:15
-
19:59
-
19:41
-
19:37
-
19:37
-
19:15
-
18:54
-
18:52
-
18:46
-
18:40
-
18:31
-
18:18
-
18:08
-
18:00
-
17:59
-
17:48
-
17:43
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:15
-
17:06
-
16:55