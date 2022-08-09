Кучаев: когда были молодые, вообще каждый день тусили с Чаловым

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о взаимоотношениях с нападающим московской команды Фёдором Чаловым.



«В подыгрыше с Чаловым удобно за счёт техники. Может объём дать, опуститься, помочь в обороне, не на одной атаке зациклен. Неэгоистичный: будем убегать два в одного — всегда отдаст пас, не будет тянуть на себя одеяло.



Сейчас реже проводим время вместе, потому что живём далеко друг от друга. Да и стали профессиональнее относиться к восстановлению — много времени проводим дома. А когда были молодые — вообще каждый день тусили», — приводит слова Кучаева Sport24.

Напомним, прошлый сезон Чалов провёл в «Базеле» на правах аренды. Российский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Швейцарии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.