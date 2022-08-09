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Кучаев: когда были молодые, вообще каждый день тусили с Чаловым

Кучаев: когда были молодые, вообще каждый день тусили с Чаловым
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о взаимоотношениях с нападающим московской команды Фёдором Чаловым.

«В подыгрыше с Чаловым удобно за счёт техники. Может объём дать, опуститься, помочь в обороне, не на одной атаке зациклен. Неэгоистичный: будем убегать два в одного — всегда отдаст пас, не будет тянуть на себя одеяло.

Сейчас реже проводим время вместе, потому что живём далеко друг от друга. Да и стали профессиональнее относиться к восстановлению — много времени проводим дома. А когда были молодые — вообще каждый день тусили», — приводит слова Кучаева Sport24.

Напомним, прошлый сезон Чалов провёл в «Базеле» на правах аренды. Российский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Швейцарии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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