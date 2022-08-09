Кучаев: Чалов играл бы в «Барселоне» или «Реале», если бы не задрал супервысокую планку

Хавбек московского ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о своём одноклубнике – нападающем Фёдоре Чалове, а также выразил мнение о том, что ему было бы под силу заиграть в европейском топ-клубе.

«Почему Чалов лишь раз покорил отметку в 13 очков по системе «гол+пас»? Спокойно идет дальше, не вспоминает об этом. Может, так получилось: задрал супервысокую планку, ее тяжело держать. Иначе бы вообще в «Барселоне» или «Реале» играл. Год за годом набирается опыта, по-игровому меняется и, в принципе, может превзойти тот свой результат (15 голов за сезон. – Прим. «Чемпионата»).

Что впечатлило из рассказов про Швейцарию? На самом деле по тому, что он рассказывал, вообще ничего. В том смысле, что в целом ничем не отличается от того, что здесь: тренировочный процесс, база плюс-минус на одинаковом уровне. Понятно, что не в плане города», — приводит слова Sport24.

Напомним, вторую половину прошлого сезона Чалов провёл в аренде в швейцарском «Базеле», за который отыграл 16 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.