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Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло на выезде австрийский «Штурм» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию турнира.

Первыми забивать начали хозяева: на 27-й минуте отметился нападающий «Штурма» Расмус Хёйлунн. В последующие минуты встречи команды голами не отличились, и из-за результата первого матча (победа «Динамо» со счётом 1:0) игра перешла в дополнительное время.

На 97-й минуте матча гости смогли забить свой первый мяч в этой встрече благодаря голу Константина Овчаренко. На 105-й минуте игрок «Штурма» Манприт Саркария оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку и покинув поле. На 112-й минуте Виктор Цыганков сумел укрепить преимущество гостей и установить итоговый счёт матча – 2:1 в пользу киевской команды.

Таким образом, «Динамо» выходит в следующую стадию турнира, где встретится с португальской «Бенфикой». В своей паре лиссабонский клуб сумел дважды уверенно переиграть датский «Мидтьюлланн» (4:1, 3:1).

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
09 августа 2022, вторник. 21:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 2
ДВ
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Хёйлунн – 27'   1:1 Овчаренко – 97'   1:2 Цыганков – 112'
Удаления: Саркария – 105' / нет
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