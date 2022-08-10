Киевское «Динамо» обыграло «Штурм» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» в дополнительное время обыграло на выезде австрийский «Штурм» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло в следующую стадию турнира.
Первыми забивать начали хозяева: на 27-й минуте отметился нападающий «Штурма» Расмус Хёйлунн. В последующие минуты встречи команды голами не отличились, и из-за результата первого матча (победа «Динамо» со счётом 1:0) игра перешла в дополнительное время.
На 97-й минуте матча гости смогли забить свой первый мяч в этой встрече благодаря голу Константина Овчаренко. На 105-й минуте игрок «Штурма» Манприт Саркария оставил свою команду в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку и покинув поле. На 112-й минуте Виктор Цыганков сумел укрепить преимущество гостей и установить итоговый счёт матча – 2:1 в пользу киевской команды.
Таким образом, «Динамо» выходит в следующую стадию турнира, где встретится с португальской «Бенфикой». В своей паре лиссабонский клуб сумел дважды уверенно переиграть датский «Мидтьюлланн» (4:1, 3:1).
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