Лукаку: меня не волнует звание лучшего бомбардира. Моя цель – чемпионство с «Интером»

29-летний бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у лондонского «Челси», рассказал о целях на предстоящий сезон в новой команде.
«Все нападающие в Серии А сильны, но меня не волнует таблица лучших бомбардиров, скажу честно. Я думаю только о скудетто, это самое главное. Конечно, лучше, если голы придут, но главная цель – это чемпионство с «Интером», а не индивидуальные показатели. Я вернулся с одной мыслью в голове: вторая звезда у эмблемы «нерадзурри», — приводит слова Лукаку Corriere dello Sport.
Напомним, ранее Лукаку уже выступал за «Интер», проведя 95 матчей и забив 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/2022 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.
Все голы Лукаку в ворота «Милана».
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 10 августа 2022
-
03:59
-
03:58
-
03:42
-
03:21
-
03:06
-
02:54
-
02:51
-
02:32
-
02:19
-
02:18
-
02:01
-
01:58
-
01:41
-
01:32
-
01:27
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:40
-
00:40
-
00:35
-
00:25
-
00:18
-
00:11
-
00:04
-
00:04
- 9 августа 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:20
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:45