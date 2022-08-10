Лукаку: меня не волнует звание лучшего бомбардира. Моя цель – чемпионство с «Интером»

29-летний бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, арендованный у лондонского «Челси», рассказал о целях на предстоящий сезон в новой команде.



«Все нападающие в Серии А сильны, но меня не волнует таблица лучших бомбардиров, скажу честно. Я думаю только о скудетто, это самое главное. Конечно, лучше, если голы придут, но главная цель – это чемпионство с «Интером», а не индивидуальные показатели. Я вернулся с одной мыслью в голове: вторая звезда у эмблемы «нерадзурри», — приводит слова Лукаку Corriere dello Sport.



Напомним, ранее Лукаку уже выступал за «Интер», проведя 95 матчей и забив 64 гола во всех турнирах. В сезоне-2021/2022 в составе «Челси» он принял участие в 44 играх и отличился 15 раз.

Все голы Лукаку в ворота «Милана».

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.