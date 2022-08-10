Кучаев: для меня всегда пример – Варди, который заиграл в 29 лет

24-летний российский полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев высказался о своей карьере и назвал английского футболиста, с которого можно брать пример.
«Слова Гайича о том, что мне на вид 29-30 лет? Наверное, я тогда не побрился ещё, поэтому Милану так показалось. Я себя, мне кажется, даже на 20 лет не чувствую. Где-то 18-19.
Оценка своей карьере? Не поздно перейти на планку выше. Для меня всегда пример — Варди, который заиграл в 29 лет. Понятно, таких не много. Просто нельзя никогда бросать руки. Что бы у тебя ни происходило, как бы плохо ни складывалось — не бросай, занимайся, работай, и все будет нормально», — приводит слова Кучаева Sport24.
Напомним, в нынешнем сезоне Кучаев принял участие в четырёх встречах за ЦСКА в чемпионате России, в которых отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в € 30 млн.
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