В «Химках» опровергли новость, что Юрана уволили за попытку организовать договорной матч

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, что увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды связано с попыткой организовать договорной матч с «Ростовом».
«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам (смеётся). Это, конечно же, глупость. «Ростов» ещё и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чём-то договариваться? Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чём-то договориться с соперником», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.
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