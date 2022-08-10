В «Химках» опровергли новость, что Юрана уволили за попытку организовать договорной матч

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию, что увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды связано с попыткой организовать договорной матч с «Ростовом».



«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам (смеётся). Это, конечно же, глупость. «Ростов» ещё и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались. Как вообще может главный тренер о чём-то договариваться? Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чём-то договориться с соперником», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Напомним, специалист возглавил подмосковную команду во время прошлого розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Под руководством Юрана «Химки» смогли сохранить прописку в элитном дивизионе страны, одержав победу в стыковых матчах.