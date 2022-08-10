ФИФА рассматривает возможность переноса старта ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, сообщает Olé.



Напомним, матч открытия турнира между сборными Катара и Эквадора запланирован на 21 ноября. ФИФА рассматривает возможность переноса стартовой встречи на 20 ноября. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе голосование, участие в котором примут президент ФИФА Джанни Инфантино и главы шести футбольных конфедераций (УЕФА, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, КАФ, АФК И ОФК).



Изначально проведение чемпионата мира — 2022 в Катаре было запланировано с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая завоевала титул на мундиале, проходившем в России в 2018 году.