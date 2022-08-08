Филипп Лам: буду следить за ЧМ-2022 из дома. Не горю желанием лететь в Катар

Бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам сообщил, что не поедет в составе немецкой делегации на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.



«Я не вхожу в состав делегации и не горю желанием лететь в Катар в качестве болельщика. Лучше буду следить за турниром из дома. Права человека должны играть самую важную роль при выборе страны-хозяйки турнира. Нужно разобраться, по каким критериям был выбран Катар. Также, очевидно, вопросы стабильности и размеров страны не играли роли. Игроки больше не могут избегать разговоров об этом», — приводит слова Лама Kicker.



Напомним, мундиаль в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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