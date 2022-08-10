Мирзоян предположил, почему «Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о вылете «Ференцвароша» из квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«Неожиданный результат, но со всеми бывает. Мы надеялись, что «Ференцварош» пройдёт дальше, но это футбол. Почему проиграли? Может быть, недооценили соперника. Сделают выводы, теперь будут стараться выступить достойно в Лиге Европы. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Александр Мирзоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Ференцварош» и «Карабах» сыграли вничью — 1:1. В ответном матче венгерский клуб потерпел поражение со счётом 1:3 и завершил борьбу.