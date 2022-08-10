«Интер» продаст полузащитника Пинамонти в «Сассуоло» за € 20 млн

Миланский «Интер» продаст своего футболиста Андреа Пинамонти в «Сассуоло» за € 20 млн. Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира, оба клуба уже договорились обо всех деталях сделки.
Кроме общей суммы выкупа, инсайдер сообщает и о деталях личного контракта игрока с «Сассуоло». Пинамонти будет выступать за клуб до 2026 года с возможностью продления соглашения до 2027-го. Годовая заработная плата футболиста составит € 2,4 млн.
Играющий на позиции нападающего Андреа Пинамонти провёл прошлый сезон итальянской Серии А за «Эмполи». На счету футболиста 36 игр в лиге, в которых он забил тринадцать мячей (в том числе четыре с пенальти) и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 20 млн.
Хавбек «Сассуоло» Берарди вступил в перепалку с фанатом:
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