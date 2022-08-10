Бышовец высказался о вылете «Ференцвароша» Черчесова из квалификации Лиги чемпионов

Экс-наставник московского «Динамо» и питерского «Зенита» Анатолий Бышовец дал комментарий после вылета из Лиги чемпионов венгерского «Ференцвароша», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.

«Неожиданный результат. «Карабах» не отнесёшь к командам, которые бы имели преимущество над «Ференцварошем». Теперь у команды есть возможность реабилитироваться в Лиге Европы», — сказал Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Алёной Ковалёвой.

Напомним, «Ференцварош» на выезде проиграл азербайджанскому «Карабаху» в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 3:1 (первый матч закончился вничью – 1:1). Теперь команда Станислава Черчесова продолжит свой путь в Лиге Европы.