Каземиро: Роналду забивал 50 голов за «Реал», но Бензема всегда был лучшей «девяткой»
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Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро высказался о нападающем клуба Кариме Бензема
«Реал» всегда фаворит, и эта эмблема заставляет вас выкладываться на полную. В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, но самоотверженность не подлежит обсуждению. «Реал» живёт победами и они есть. В предыдущие годы у нас был Роналду, который забивал 50 голов за сезон, и мы уделяли меньше внимания Кариму. Но он совсем не изменился, он всегда был лучшей «девяткой», а теперь он просто сделал шаг вперёд в результативности. Понятно, кто выиграет «Золотой мяч», к нему никто не приблизится», — приводит слова Каземиро AS.
Напомним, ранее «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Айнтрахт» со счётом 2:0.
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