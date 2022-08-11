Каземиро: Роналду забивал 50 голов за «Реал», но Бензема всегда был лучшей «девяткой»

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро высказался о нападающем клуба Кариме Бензема

«Реал» всегда фаворит, и эта эмблема заставляет вас выкладываться на полную. В футболе иногда вы выигрываете, а иногда проигрываете, но самоотверженность не подлежит обсуждению. «Реал» живёт победами и они есть. В предыдущие годы у нас был Роналду, который забивал 50 голов за сезон, и мы уделяли меньше внимания Кариму. Но он совсем не изменился, он всегда был лучшей «девяткой», а теперь он просто сделал шаг вперёд в результативности. Понятно, кто выиграет «Золотой мяч», к нему никто не приблизится», — приводит слова Каземиро AS.

Напомним, ранее «Реал» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Айнтрахт» со счётом 2:0.