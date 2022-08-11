Сергей Юран рассказал, как прошло прощание с футболистами «Химок»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как прошло прощание с футболистами подмосковного клуба.
«С некоторыми ребятами мы это уже проходим не впервые… Ну что поделать. В прошлый раз, правда, на базу не пустили. Не хочется лишний раз об этом говорить, вспоминать… А сейчас благодарен руководству. Никто не стал чинить препятствий. Попросил дать мне и моим помощникам 10 минут, чтобы сказать парням «спасибо». Они реально молодцы.
Тёплая получилась беседа. Когда только принял команду в феврале, «Химки» находились, как говорили многие, в безнадёжной ситуации. Нас почти все похоронили! Но в итоге прошли большой путь. Проверили свои силы и доказали, что конкурентоспособны на уровне РПЛ! Все сработали чётко: и тренерский штаб, и административный, и игроки. Никогда не стоит забывать об одном. Безвыходных ситуаций не бывает. Как в жизни, так и тем более в футболе», — цитирует Юрана «Спорт-экспресс».
- 11 августа 2022
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