Экс-полузащитник «Спартака» Хендрикс стал игроком «Фортуны» из Дюссельдорфа

«Фортуна» из Дюссельдорфа на своём официальном сайте объявила о подписании экс-футболиста московского «Спартака» Йоррита Хендрикса.

27-летний нидерландец присоединился к «Фортуне» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2023 года.

Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провёл за команду 22 игры, в которых заработал три жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн. Вторую половину сезона-2021/2022 Йоррит на правах аренды выступал за «Фейеноорд».

«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 очками находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней второе место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Матч москвичей с южанами состоится 14 августа.