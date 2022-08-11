Экс-полузащитник «Спартака» Хендрикс стал игроком «Фортуны» из Дюссельдорфа

«Фортуна» из Дюссельдорфа на своём официальном сайте объявила о подписании экс-футболиста московского «Спартака» Йоррита Хендрикса.
27-летний нидерландец присоединился к «Фортуне» на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2023 года.
Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Хавбек провёл за команду 22 игры, в которых заработал три жёлтых карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн. Вторую половину сезона-2021/2022 Йоррит на правах аренды выступал за «Фейеноорд».
«Спартак» после стартовых четырёх туров РПЛ с 10 очками находится в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата, занимая в ней второе место. Следующим соперником красно-белых будет «Сочи». Матч москвичей с южанами состоится 14 августа.
- 11 августа 2022
-
13:24
-
13:00
-
12:47
-
12:44
-
12:32
-
12:06
-
12:03
-
11:36
-
11:34
-
11:21
-
10:58
-
10:54
-
10:43
-
10:30
-
10:12
-
10:01
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:03
-
08:59
-
08:49
-
08:30
-
08:24
-
08:06
-
08:00
-
07:25
-
07:03
-
07:00
-
06:51
-
06:43
-
06:33
-
06:24
-
05:56
-
05:46