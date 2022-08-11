Миранчук всё-таки сменит команду, но останется в Италии. Подробности трансфера

В конце июля казалось, что Алексей Миранчук наконец-то сменит команду. Итальянские СМИ сообщали, что «Торино» согласовал сделку с «Аталантой», а сам россиянин переедет в Турин. Прошло полторы недели — Миранчук никуда не уехал, а история с его возможным трансфером уже превратилась в теленовеллу (именно такой термин употребляют в итальянской прессе).

Изначально переход Миранчука в «Торино» заблокировал тренер «Аталанты». Или нет?

31 июля журналист Николо Скира написал в социальных сетях о переходе Миранчука в «Торино». По его информации, россиянин должен был поставить подпись под контрактом до 2026 года. Новость о переходе полузащитника подтвердил технический директор туринского клуба Давиде Ваньяти. Он сообщил «Чемпионату», что Миранчука берут в аренду с правом выкупа.

После такого комментария не оставалось никаких сомнений, что полузащитник нашёл себе новую команду. Но уже на следующий день всё изменилось. Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Аталанта» не дала окончательного согласия на переход игрока. Медосмотр, запланированный на 1 августа, отменили. Ещё через пару дней спортивный директор бергамасков Тони Д’Амико заявил, что решение по Алексею примут позже.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Getty Images

3 августа казалось, что представители «Аталанты» всё для себя решили. Именно в этот день генеральный директор клуба Лука Перкасси дал комментарий Corriere dello Sport: «Могу подтвердить, что мы вели переговоры с «Торино», но после долгой беседы тренер Гасперини попросил нас оставить Миранчука. Переговоры на данный момент остановлены. В футболе происходит множество сделок, и пока они не завершены, о них нельзя объявлять. Посмотрим, что будет дальше. Нужно всегда учитывать глубину состава».

Александр Воронков первый тренер Алексея Миранчука «Сага с уходом Миранчуков из «Аталанты» надоела. Думаю, Алексей заслужил проявить себя. Тот случай, когда объективно нужно давать больше времени. Но Гасперини не даёт играть. Почему? Не знаю. Насколько я знаю, переход Алексея в «Торино» заблокировали — читал в прессе. Считаю, пришло время расставаться. У Гасперини старческий маразм. Он дёргает Миранчука, ломая человеку психику. Не понимаю, как так можно».

Спустя неделю тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос о будущем Миранчука: «Лука Перкасси во всём обвинил меня. На самом деле есть экономические аспекты, которые необходимо решить. Я к ним не имею никакого отношения». Исходя из слов тренера, делаем вывод, что он не блокировал переход россиянина в «Торино».

Почему стороны прерывали переговоры и какие условия сделки обсуждали в последние дни

Если верить итальянской прессе, то главная проблема — условия возможной сделки. Президент «Торино» Урбано Кайро (человек с не самым простым характером) рассчитывал на аренду с правом выкупа за € 10-12 млн. «Аталанту» такие условия не устраивали, поскольку она хотела оформить полноценный трансфер. Именно по этой причине стороны заморозили переговоры. По крайней мере, это утверждает TMW.

И вот на днях «Торино» предпринял очередную попытку. По информации SportItalia, стороны возобновили переговоры, хотя на тот момент до согласования деталей было ещё далеко. Миранчук по-прежнему остаётся целью «Торино» на рынке, несмотря на переход Николы Влашича. Клубы сойдутся на следующем варианте — аренда на один сезон с правом выкупа за € 12 млн. TMW пишет, что стороны уже согласовали все детали, а футболист вылетел в Турин для прохождения медосмотра и подписания контракта.

«Торино» стартует в новом розыгрыше Серии А выездным матчем с «Монцей» (13 августа). Согласно данным La Stampa, именно к этой игре президент «быков» обещал главному тренеру Ивану Юричу двух качественных новичков. Вопрос с Влашичем закрыли, а вторым новобранцем, видимо, будет Миранчук. Кстати, Tuttosport утверждает, что экс-игрока ЦСКА берут в аренду на один год с правом выкупа за € 15 млн, а зарплата хорвата составит € 2,5 млн. Судя по всему, совсем скоро Миранчук и Влашич сыграют в одной команде.