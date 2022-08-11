КДК РФС дисквалифицировал тренера ЦСКА на три матча РПЛ за оскорбление судьи

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решении комитета по итогам матча четвёртого тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА принимал «Факел» (4:1).
«Рассмотрели удаление тренера ЦСКА Искакова. Приняли решение дисквалифицировать тренера ЦСКА на три матча за оскорбление судьи и нецензурную лексику», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
6 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА встречался с воронежским «Факелом» в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра закончилась разгромной победой домашней команды со счётом 4:1. ЦСКА набрал 10 очков и сравнялся по очкам с лидирующим «Спартаком», сместив красно-белых с лидирующей позиции. «Факел» с двумя очками идёт на 14-й позиции.
- 11 августа 2022
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