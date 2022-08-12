Аршавин высказался о том, как Дзюба выбирает клуб и на что не соглашается

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин, занимающий в клубе из Санкт-Петербурга должность заместителя генерального директора по спортивному развитию, прокомментировал ситуацию с пребыванием Артёма Дзюбы в статусе свободного агента.
«Здесь вопрос престижа и финансов. Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», – приводит слова Аршавина Sport24.
33-летний Артём Дзюба провёл 55 матчей за сборную России и забил 30 голов. В 2022 году у него закончился контракт с «Зенитом». В футболке сине-бело-голубых нападающий принял участие в общей сложности в 249 играх и отметился 108 забитыми мячами. После окончания действия соглашения с «Зенитом» Дзюба официально не связан трудовыми отношениями ни с одним из клубов.
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