Президент «Висты»: Мовсисяна удивляла прямота Карпина. Он любому мог всё сказать в лицо

Президент геленджикского клуба «Виста» Тигран Мкртчян, ранее являвшийся футбольным агентом, рассказал о периоде карьеры армянского нападающего Юры Мовсисяна в московском «Спартаке».



«Могу сказать только положительное. Его удивляла прямота Карпина во всех вопросах. Он любому мог всё сказать прямо в лицо. Без всяких там финтов — типа через кого‑то донести, намекнуть. Эта прямота нравилась игрокам. Даже если он жёстко высказывался, все понимали, что всё по факту», — цитирует Мкртчяна «Матч ТВ».



Мовсисян начинал карьеру в США, где играл за «Канзас-Сити Уизардс» и «Реал Солт-Лейк», затем перебрался в датский клуб «Раннерс», а в 2011 году оказался в России. Спустя полтора года форварда приобрёл «Спартак». За красно-белых он провёл 66 матчей и забил 27 голов. Из московского клуба Юра возвращался в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды, а в 2016 году перебрался в команду на постоянной основе. В дальнейшем он также играл в Швеции.

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