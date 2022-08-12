Президент «Висты»: Мовсисяна удивляла прямота Карпина. Он любому мог всё сказать в лицо

Президент геленджикского клуба «Виста» Тигран Мкртчян, ранее являвшийся футбольным агентом, рассказал о периоде карьеры армянского нападающего Юры Мовсисяна в московском «Спартаке».
«Могу сказать только положительное. Его удивляла прямота Карпина во всех вопросах. Он любому мог всё сказать прямо в лицо. Без всяких там финтов — типа через кого‑то донести, намекнуть. Эта прямота нравилась игрокам. Даже если он жёстко высказывался, все понимали, что всё по факту», — цитирует Мкртчяна «Матч ТВ».
Мовсисян начинал карьеру в США, где играл за «Канзас-Сити Уизардс» и «Реал Солт-Лейк», затем перебрался в датский клуб «Раннерс», а в 2011 году оказался в России. Спустя полтора года форварда приобрёл «Спартак». За красно-белых он провёл 66 матчей и забил 27 голов. Из московского клуба Юра возвращался в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды, а в 2016 году перебрался в команду на постоянной основе. В дальнейшем он также играл в Швеции.
- 12 августа 2022
-
10:50
-
10:40
-
10:23
-
10:23
-
10:18
-
10:10
-
09:56
-
09:36
-
09:28
-
09:00
-
08:57
-
08:44
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
07:59
-
07:58
-
07:46
-
07:42
-
07:30
-
07:19
-
07:05
-
07:00
-
06:54
-
06:22
-
06:22
-
06:14
-
06:14
-
06:02
-
05:57
-
05:37
-
05:36
-
05:31
-
05:24
-
05:02