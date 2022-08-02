«Спартак» поздравил с днём рождения Юру Мовсисяна

Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего нападающего Юру Мовсисяна, которому сегодня, 2 августа 2022 года, исполнилось 35 лет.
«Юре Мовсисяну – 35! Искренне поздравляем бывшего нападающего «Спартака» с днём рождения и желаем всего наилучшего!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.
Напомним, в феврале 2021 года Мовсисян объявил о завершении карьеры в 33 года и сообщил, что получил должность посла Федерации футбола Армении в Северной Америке.
Мовсисян начинал карьеру в США, где играл за «Канзас-Сити Уизардс» и «Реал Солт-Лейк», затем перебрался в датский клуб «Раннерс», а в 2011 году оказался в России. Спустя полтора года форварда приобрёл «Спартак». За красно-белых он провёл 66 матчей и забил 27 голов. Из московского клуба Юра возвращался в «Реал Солт-Лейк» на правах аренды, а в 2016 году перебрался в команду на постоянной основе. В дальнейшем он также играл в Швеции.
- 2 августа 2022
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