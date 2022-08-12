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«Спартак» поздравил Паоло Ваноли с юбилеем

«Спартак» поздравил Паоло Ваноли с юбилеем
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Московский «Спартак» поздравил с днём рождения своего бывшего главного тренера Паоло Ваноли. Сегодня, 12 августа 2022 года, итальянскому специалисту исполняется 50 лет.

«Паоло Ваноли – 50! Поздравляем бывшего тренера «Спартака» и обладателя Кубка России с днём рождения! Желаем успехов в карьере и всего наилучшего!» — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Сменщиком Ваноли на тренерском мостике «Спартака» стал 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль.

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