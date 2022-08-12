Елена Вяльбе: слухи про «Спартак»? Не могу ничего комментировать

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о том, что она может войти в совет директоров московского «Спартака», и заявила, что мало следит за футболом.



«Болею ли я за ЦСКА? Я вообще не знаю, за кого я болею. Я просто была в Центральном спортивном клубе Армии, когда бегала. А за кого я болею – мне сложно сказать. Я как-то вообще, честно сказать, за футболом не сильно слежу. Слухи про «Спартак»? Не знаю, не могу ничего комментировать. Со мной никто не общался», – цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.