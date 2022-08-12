«Для меня он — настоящий герой!» Вяльбе поздравила Большунова с получением госнаграды

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе поздравила лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова с получением ордена Александра Невского на церемонии награждения олимпийцев.
«Искренние поздравления. Думаю, Саша заслуживает самых высоких правительственных наград. Для меня он – настоящий герой!» – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
54-летняя Елена Вяльбе — трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 14-кратная чемпионка мира. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года.
На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.
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