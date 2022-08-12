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«Ювентус» объявил о трансфере Филипа Костича

«Ювентус» объявил о трансфере Филипа Костича
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Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил о трансфере полузащитника немецкого «Айнтрахта» и сборной Сербии Филипа Костича.

29-летний футболист подписал с «Ювентусом» соглашение до июня 2026 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«С сегодняшнего дня жизнь Филипа Костича приобрела чёрно-белый оттенок. Добро пожаловать, Филип!» — написала пресс-служба «зебр».

По данным СМИ, ранее Костича пытался подписать лондонский «Вест Хэм», однако 29-летний сербский футболист сделал выбор в пользу туринского клуба, в том числе из-за возможности выступления в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги Филип Костич провёл 31 игру, в которых забил четыре гола и отдал девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 24 млн.

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