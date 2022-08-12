Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022

УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте объявил трёх претендентов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022. В тройку финалистов вошли:

  • Карим Бензема («Реал» и сборная Франции);
  • Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии);
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии).

Торжественная церемония, на которой будет объявлен лучший футболист прошлого сезона, состоится 25 августа.

Стоит отметить, что до топ-3 немного не дотянул польский форвард Роберт Левандовски — он занял четвёртое место в рейтинге. Замкнул пятёрку лучших хорватский полузащитник Лука Модрич. А вот Криштиану Роналду и Лионель Месси не попали даже в топ-15.

Тройка претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона определялась путём голосования действующих тренеров и спортивных журналистов.

У каких футболистов самые огромные отступные?

Новость по теме
Анчелотти, Гвардиола и Клопп номинированы на награду УЕФА лучшему тренеру сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022