УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте объявил трёх претендентов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022. В тройку финалистов вошли:

Карим Бензема («Реал» и сборная Франции);

(«Реал» и сборная Франции); Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии);

(«Реал» и сборная Бельгии); Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии).

Торжественная церемония, на которой будет объявлен лучший футболист прошлого сезона, состоится 25 августа.

Стоит отметить, что до топ-3 немного не дотянул польский форвард Роберт Левандовски — он занял четвёртое место в рейтинге. Замкнул пятёрку лучших хорватский полузащитник Лука Модрич. А вот Криштиану Роналду и Лионель Месси не попали даже в топ-15.

Тройка претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона определялась путём голосования действующих тренеров и спортивных журналистов.

У каких футболистов самые огромные отступные?