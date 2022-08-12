УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте объявил трёх претендентов на награду лучшему игроку сезона-2021/2022. В тройку финалистов вошли:
- Карим Бензема («Реал» и сборная Франции);
- Тибо Куртуа («Реал» и сборная Бельгии);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити» и сборная Бельгии).
Торжественная церемония, на которой будет объявлен лучший футболист прошлого сезона, состоится 25 августа.
Стоит отметить, что до топ-3 немного не дотянул польский форвард Роберт Левандовски — он занял четвёртое место в рейтинге. Замкнул пятёрку лучших хорватский полузащитник Лука Модрич. А вот Криштиану Роналду и Лионель Месси не попали даже в топ-15.
Тройка претендентов на звание лучшего игрока минувшего сезона определялась путём голосования действующих тренеров и спортивных журналистов.
У каких футболистов самые огромные отступные?
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