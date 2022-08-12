Анчелотти, Гвардиола и Клопп номинированы на награду УЕФА лучшему тренеру сезона

Карло Анчелотти (мадридский «Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль») номинированы на награду УЕФА лучшему тренеру сезона-2021/2022 в мужском футболе, сообщает пресс-служба организации.



Обладателей этой награды, а также наград лучшему футболисту, лучшей футболистке и лучшему тренеру в женском футболе объявят 25 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА – 2022/2023 в Стамбуле.



Изначальный список из шести кандидатов составила группа технических экспертов УЕФА. Шорт-лист из трёх кандидатов был определён голосованием жюри. Члены жюри называли свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один. Тренеры не могли голосовать за себя.

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