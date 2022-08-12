Анчелотти, Гвардиола и Клопп номинированы на награду УЕФА лучшему тренеру сезона
Поделиться
Карло Анчелотти (мадридский «Реал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Юрген Клопп («Ливерпуль») номинированы на награду УЕФА лучшему тренеру сезона-2021/2022 в мужском футболе, сообщает пресс-служба организации.
Обладателей этой награды, а также наград лучшему футболисту, лучшей футболистке и лучшему тренеру в женском футболе объявят 25 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА – 2022/2023 в Стамбуле.
Изначальный список из шести кандидатов составила группа технических экспертов УЕФА. Шорт-лист из трёх кандидатов был определён голосованием жюри. Члены жюри называли свою тройку лучших. За первое место начислялось пять баллов, за второе — три, за третье — один. Тренеры не могли голосовать за себя.
Комментарии
- 12 августа 2022
-
16:56
-
16:48
-
16:33
-
16:12
-
16:12
-
15:56
-
15:56
-
15:39
-
15:34
-
15:29
-
15:24
-
15:14
-
14:54
-
14:53
-
14:19
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:58
-
13:50
-
13:44
-
13:36
-
13:22
-
13:20
-
13:08
-
12:55
-
12:40
-
12:39
-
12:32
-
12:15
-
11:51
-
11:40
-
11:27
-
11:24
-
11:22
Партнерский контент