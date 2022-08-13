Президент «Урала» Иванов прокомментировал ничью с «Факелом»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ничейном исходе гостевой встречи пятого тура чемпионата России с воронежским «Факелом» (0:0).

«Очень плохо, что первое очко мы набираем в пятом туре. Ни одной игры не выиграл. Сегодня по самоотдаче и по игре — ребята выглядели неплохо. Да, были ошибки. Мы могли несколько раз забить. Но получилось так, как получилось.

Я уже говорил, что в Воронеже очень хорошая атмосфера. Здесь очень хорошие болельщики, которые умеют болеть и понимают футбол. Всем огромная благодарность», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, в прошедшем матче команда из Екатеринбурга набрала свои первые очки в сезоне (1), они всё ещё остаются на 16-м месте чемпионата. Это была первая игра «Урала» после отставки главного тренера Игоря Шалимова.