Пименов: «Локомотиву» с «Крыльями» некуда отступать. Пока результат со знаком «минус»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«В состав «Локомотива» возвращается Баринов — важная фигура железнодорожников на сегодняшний день. «Локомотиву» отступать некуда, потому что результат пока со знаком «минус»: рекорд по пропущенным мячам за первые четыре тура.



«Локо» надо реабилитироваться. «Крылья Советов» очень хороши в атаке, но есть вопросы по обороне. Если железнодорожники забьют первыми, то тогда «Локомотив» выиграет игру, потому что «Крылья» будут атаковать, идти вперёд, и «Локо» может наказать за это, как это сделал «Зенит»: «Крылья» побежали в атаку и «Зенит» за 15 минут сделал результат», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.