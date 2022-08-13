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Главный тренер «Велеса» получил красную карточку за удар игрока «Уфы» мячом

Главный тренер «Велеса» получил красную карточку за удар игрока «Уфы» мячом
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Главный тренер «Велеса» Михаил Сальников получил красную карточку в конце матча пятого тура Первой лиги с «Уфой» (0:2).

В одном из эпизодов нападающий «Уфы» Данил Ахатов оказался на газоне перед наставником московской команды. Сальников схватил мяч и запустил его в футболиста. После этого арбитр встречи Иван Сиденков показал прямую красную карточку специалисту.

«Уфа» набрала семь очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. «Велес» (3) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «КАМАЗ» из Набережных Челнов (10).

В следующем туре Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Уфа» проведёт встречу с астраханским «Волгарём».

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