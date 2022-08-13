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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру своей команды с московским ЦСКА (2:1).

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм, по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с 11-метровым выбила из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещё. Хорошая победа над хорошей командой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).

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