Федотов рассказал о повреждении Мендеса

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру чилийского полузащитника команды Виктора Мендеса.

«Мендес? Не думаю, что он испытывал на этой позиции дискомфорт. Разве что испытывает небольшой дискомфорт в лодыжке. И не показывает всё, что может. Не хватает игрового настроения.

Эпизод с офсайдом Карраскаля? На флеш-интервью меня уже спрашивали. Эпизод непростой. Но я не видел его в деталях. Неназначенный пенальти? Тоже не видел. Не могу сказать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).