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Малком: Мантуан — топ!

Малком: Мантуан — топ!
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Бразильский футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком оценил игру с московским ЦСКА (2:1) и дебют новичка команды Густаво Мантуана. Хавбек забил победный мяч в своём дебютном матче.

«Отличная игра. Мантуан — топ!» — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).

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