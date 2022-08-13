Малком: Мантуан — топ!

Бразильский футболист санкт-петербургского «Зенита» Малком оценил игру с московским ЦСКА (2:1) и дебют новичка команды Густаво Мантуана. Хавбек забил победный мяч в своём дебютном матче.

«Отличная игра. Мантуан — топ!» — передаёт слова Малкома корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).