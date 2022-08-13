Матвей Сафонов высказался о потасовке в матче «Динамо» — «Краснодар»
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Вратарь и капитан «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о причинах потасовки, случившейся в концовке матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:0).
«Я полетел на Лесового. Фома (Фомин. — Прим. «Чемпионата») как капитан подошёл ко мне — мы с ним начали выяснять, кто прав и не прав. Мы ничего такого не устроили, просто поговорили. Да, чуть жёстко, но это эмоции, да ещё и концовка игры. Там был спорный момент: соперник подбирает мяч и проводит свою атаку, а у нас человек не может играть… Естественно, нам это не понравилось. Я согласен, что и в первом тайме был такой момент», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Оренбургом».
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