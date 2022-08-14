«ПСЖ» с крупным счётом обыграл «Монпелье» во 2-м туре Лиги 1

Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимал «Монпелье». На встрече работала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Матч завершился победой парижан со счётом 5:2.
На 24-й минуте французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Через 15 минут после этого автогол оформил малийский защитник гостей Фалайе Сако. На 43-й минуте Неймар реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество парижан — 2:0. Затем бразилец вновь отметился голом — это произошло на 53-й минуте. «Монпелье» удалось отыграть один мяч — на 58-й минуте забил тунисский форвард Вазби Хазри. Через 11 минут всё же удалось отличиться Килиану Мбаппе, 4:1. На 88-й минуте с передачи португальца Нуну Мендеша отличился его соотечественник, новичок «ПСЖ» Ренату Саншеш. В компенсированное ко второму тайму время «Монпелье» удалось сократить разницу в счёте — с передачи Халила Файада забил защитник Энцо Чато.
Напомним, в матчах 1-го тура «ПСЖ» со счётом 5:0 обыграл «Клермон», а «Монпелье» со счётом 3:2 одолел «Труа».
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