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«ПСЖ» с крупным счётом обыграл «Монпелье» во 2-м туре Лиги 1

«ПСЖ» с крупным счётом обыграл «Монпелье» во 2-м туре Лиги 1
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Сегодня, 13 августа, в матче 2-го тура французской Лиги 1 сезона-2022/2023 «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» принимал «Монпелье». На встрече работала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Матч завершился победой парижан со счётом 5:2.

На 24-й минуте французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Через 15 минут после этого автогол оформил малийский защитник гостей Фалайе Сако. На 43-й минуте Неймар реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество парижан — 2:0. Затем бразилец вновь отметился голом — это произошло на 53-й минуте. «Монпелье» удалось отыграть один мяч — на 58-й минуте забил тунисский форвард Вазби Хазри. Через 11 минут всё же удалось отличиться Килиану Мбаппе, 4:1. На 88-й минуте с передачи португальца Нуну Мендеша отличился его соотечественник, новичок «ПСЖ» Ренату Саншеш. В компенсированное ко второму тайму время «Монпелье» удалось сократить разницу в счёте — с передачи Халила Файада забил защитник Энцо Чато.

Франция - Лига 1. 2-й тур
13 августа 2022, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 2
Монпелье
Монпелье
1:0 Сако – 39' (автогол)   2:0 Неймар – 43' (пен)   3:0 Неймар – 51'   3:1 Хазри – 58'   4:1 Мбаппе – 69'   5:1 Неймар – 85'   6:1 Саншеш – 87'   6:2 – 90+2'   6:3 – 90+7'

Напомним, в матчах 1-го тура «ПСЖ» со счётом 5:0 обыграл «Клермон», а «Монпелье» со счётом 3:2 одолел «Труа».

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