«Мне тяжело. Это сюрприз». Тен Хаг – о провальном старте «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован поражением команды в матче 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:4).
«По-настоящему слабое выступление. Нужно быть готовым в начале игры, а мы не были. Это разочаровывает. Мне тяжело. Это сюрприз – так начинать матч. За 35 минут мы пропустили четыре гола, это невозможно. Команда должна взять на себя ответственность. Мне искренне жаль наших фанов – они отдают всё, чтобы поддержать нас, а мы их подводим. Дело даже не в защите. Дело в том, как мы ошибаемся в работе с мячом. В первых двух голевых эпизодах мы принимали неправильные решения, чего на таком уровне быть не должно. Однако это случилось, и мы должны принять результат. Ошибки дорого нам обошлись. Футбол – командный вид спорта. Будем работать вместе, чтобы изменить ситуацию», – приводит официальный сайт «МЮ» слова тен Хага, сказанные в послематчевом флеш-интервью MUTV и Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» потерпел два поражения в стартовых турах Премьер-лиги. Сначала манкунианцы проиграли «Брайтону» на «Олд Траффорд» (1:2), а теперь были разгромлены в гостях «Брентфордом». В следующем туре команда тен Хага на своём поле примет «Ливерпуль».
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