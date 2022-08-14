Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил, чего не хватило «Краснодару» для победы над «Динамо» (0:0) в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги.



«Хороший матч с нашей стороны. Удовлетворены результатом? Мы могли выиграть. Не хватило результативности и хладнокровия в конце. В целом, довольны результатом.



В добавленное время доигрывали матч? Наверное, было очень тяжёлое состояние. Была очень тяжёлая дорога. Думаю, что в конце чуть-чуть успокоились. Решили немного придержать и так закончить эту игру. Сил было очень мало», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Динамо» после пяти туров набрало девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Краснодар» с восемью очками идёт на шестой строчке. В следующем туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют в дерби с московским «Спартаком», а «быки» — с «Оренбургом».

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