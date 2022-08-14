У Хави самый низкий процент побед среди тренеров «Барселоны» за последние 20 лет

Процент побед «Барселоны» под руководством главного тренера Хави составляет 52,63%. Это худший показатель среди наставников каталонской команды за последние 20 лет.
Под руководством Рональда Кумана «Барселона» демонстрировала 58,21% побед, при Кике Сетьене — 64%, при Эрнесто Вальверде — 66,9%.
Напомним, Хави возглавил «Барселону» в 2021 году. С 1998 по 2015 Хави выступал в составе основной команды каталонского клуба. По итогам прошлого сезона «Барселона» стала второй в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал», который также выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2021/2022.
Накануне «Барселона» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в матче первого тура Примеры сезона-2022/2023.
«Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур
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