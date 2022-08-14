Хави высказался о ничьей «Барселоны» с «Райо Вальекано» в первом туре Примеры
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча первого круга чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:0).
«Я понимаю разочарование, мы породили много ожиданий. Мы должны хорошо проанализировать игру, улучшаться и продолжать верить в нашу модель. Важно, что Тер Штеген помог нам взять очки. Сегодня он это сделал, поэтому я верю в него. Жаль, потому что мы хотели показать людям, что мы на правильном пути. Это разочарование, но мы просим терпения. Я не хочу искать оправданий… Лучше, чтобы были завышенные ожидания. Я первый, кто принял эти ожидания. Но сегодня нам не хватило эффективности», — приводит слова Хави Marca.
В следующем туре «Реал» встретится с «Реал Соседадом». Матч состоится 21 августа.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
02:26
-
02:14
-
02:04
-
02:01
-
01:55
-
01:53
-
01:41
-
01:38
-
01:35
-
01:28
-
01:22
-
01:10
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:51
Партнерский контент