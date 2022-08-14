Хави высказался о ничьей «Барселоны» с «Райо Вальекано» в первом туре Примеры

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча первого круга чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:0).

«Я понимаю разочарование, мы породили много ожиданий. Мы должны хорошо проанализировать игру, улучшаться и продолжать верить в нашу модель. Важно, что Тер Штеген помог нам взять очки. Сегодня он это сделал, поэтому я верю в него. Жаль, потому что мы хотели показать людям, что мы на правильном пути. Это разочарование, но мы просим терпения. Я не хочу искать оправданий… Лучше, чтобы были завышенные ожидания. Я первый, кто принял эти ожидания. Но сегодня нам не хватило эффективности», — приводит слова Хави Marca.

В следующем туре «Реал» встретится с «Реал Соседадом». Матч состоится 21 августа.